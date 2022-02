"To śmiertelnie poważne". Blinken: Jesteśmy na skraju inwazji

Blinken dodał, iż wszystko wskazuje na to, że Władimir Putin podjął już decyzję, jednak dopóki na Ukrainę nie wjadą czołgi, a nad jej niebem nie pojawią się rosyjskie samoloty, Stany Zjednoczone wykorzystają każdą okazję i każdą minutę, aby sprawdzić, czy drogą dyplomacji nie da się odwieść Putina od kontynuacji tych działań.

– Wszystko, co widzimy jest śmiertelnie poważne, bo wskazuje, że jesteśmy na skraju inwazji – oświadczył sekretarz stanu USA.

W rozmowie pojawił się też wątek apelu ukraińskiego prezydenta, aby z sankcjami nie czekać do rozpoczęcia inwazji. – Kiedy zaczną się bombardowania, będzie za późno, by nakładać sankcje – wskazywał w sobotę w Monachium Wołodymyr Zełenski. Blinken wyjaśnił tu, że groźba sankcji ma na celu przede wszystkim powstrzymanie Rosji od agresji. Jak podkreślił, jeśli zostaną one uruchomione już dziś, Zachód straci narzędzie odstraszania.