To rekord! Strona komiksu o Spider-Manie sprzedana za zawrotną sumę

O wynikach licytacji, która odbyła się w czwartek w Dallas informuje dom aukcyjny Heritage Auction. Pod młotek trafił szkic autorstwa Mike’a Zecka, który znalazł się na stronie 25. ósmego komiksu „Secret Wars”, wydawanego w połowie lat 80. ubiegłego wieku. Chodzi o grafikę przedstawiającą Spider-Mana w kultowym czarnym kostiumie.

Cenę wywoławczą ustalono na 330 tysięcy dolarów. Nie trzeba było długo czekać, jak podpita została do tysiąca, aby następnie dojść do niewiarygodnie wysokiej kwoty 3,36 milionów dolarów (ok. 13,4 mln złotych). To absolutny rekord. Jeszcze nigdy żadna strona komiksu nie została wylicytowana za taką sumę. Dla porównania, inna strona tego samego zeszytu została sprzedana za 288 tysięcy dolarów.