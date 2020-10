To oni będą uczyć wasze dzieci religii. Kim są przyszli duchowni, jakie mają poglądy? Oto portret młodych alumnów

Kim są młodzi ludzie wstępujący do seminarium? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć książka ks. prof. Krzysztofa Pawliny „Powołania kapłańskie AD 2020”, która ukazała się w sierpniu 2020. To druga tego typu publikacja w Polsce. Pierwsze podobne badanie odbyło się w 2000 roku. Skąd pochodzą przyszli duchowni, jakie mają wykształcenie i jakie dostrzegają zagrożenia dla Polski i Polaków?

Portret przyszłego duchownego Publikacja ks. prof. Krzysztofa Pawliny została oparta o ogólnopolskie badania przeprowadzone na początku roku akademickiego 2019/2020. Przybrały one formę ankiety, którą rozesłano do 42 seminariów duchownych w Polsce. Spośród nich kwestionariusza nie odesłały jedynie 4 seminaria: przemyskie

zamojsko – lubaczowskie W sumie uzyskano 289 ankiet, na które odpowiedzieli nowo przyjęci kandydaci do seminariów, jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek zajęć. Co wynika z badania? Najwięcej powołań ma miejsce w południowych regionach Polski. Większość kandydatów pochodzi z miast, choć z tych dużych zaledwie 18%. Portal niedziela.pl opisuje: Alumni pochodzą zwykle z rodzin średniozamożnych, coraz częściej inteligenckich, w których oboje rodzice są aktywni zawodowo. Nadal głównym źródłem powołań są trwałe rodziny. 92 proc. badanych deklaruje, że ma rodzeństwo. Co jeszcze cechuje przyszłych duchownych i jakie zagrożenia dla Polski i Polaków dostrzegają? Zobacz galerię (9 zdjęć) 84% kandydatów do kapłaństwa to byli ministranci

Średnia wieku wstępujących do seminarium to 21 lata i 4 miesiące

Średni czas podejmowania decyzji o kapłaństwie wynosi 4 lata

Jedynie 2,5% ankietowanych chciałoby poświęcić się katechezie

51,5% ankietowanych korzysta z Internetu 2 godziny dziennie

82% przyszłych alumnów wzięło udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019

Jak wykazuje badanie, pewnym problemem wśród młodych alumnów są uzależnienia. Do sięgania po pornografię przyznało się 38,7% ankietowanych. Portret kandydata do kapłaństwa nie jest idealny. (...) Dla badanych to dopiero początek drogi. Studia i formacja w seminarium trwają sześć lat. - ks. prof. Krzysztof Pawlina.