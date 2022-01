To on zaatakował kwasem w Kaliszu! Policja publikuje film i apeluje o pomoc w ujęciu napastnika (WIDEO)

Kaliscy policjanci apelują o pomoc w ujęciu sprawcy ataku żrącym kwasem i publikują nagranie, na którym widać napastnika. Proszą o kontakt osoby, które rozpoznają bandytę.

Do ataku doszło we wtorek na ul. Chopina w Kaliszu. Do 49-latka, który wychodził ze swej firmy, podszedł mężczyzna, oblał go żrącą substancją i uciekł. Na pomoc rannemu ruszyli jego pracownicy. Dziś okazało się, że ofiara straciła wzrok, ma również poparzenia twarzy drugiego stopnia.

49-latek trafił najpierw do szpitala w Kaliszu, a potem, z uwagi na odniesione obrażenia, został przetransportowany z do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ośrodka specjalizującego się w leczeniu poparzeń.

"Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę z nagrania lub mają informacje, mogące przyczynić się do ustalenia jego tożsamości proszone są o kontakt z policjantem prowadzącym postępowanie podkom. Łukaszem Kłosem pod nr. tel. 47 77 51 307" - apeluje kaliska policja. Istotne dla sprawy informacje można również przekazywać pod czynny całą dobę numer telefonu 47 77 51 900.

Policja w zatrzymała już szwagra poszkodowanego, który - jak powiedział poszkodowany - miał być zleceniodawcą ataku.