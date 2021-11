"To obowiązek każdego obywatela". Wiceszef MSZ apeluje w związku z kryzysem na granicy

Pierwsze informacje o kilkutysięcznej grupie migrantów zbliżających się do Polski pojawiały się w mediach już w weekend. Z nagrań udostępnionych w sieci przez polityków i dziennikarzy wynika, że tłum zbliża się do naszej granicy. Jak wcześniej informował białoruski dziennikarz Tadeusz Giczan, migranci praktycznie zniknęli ze stolicy Białorusi i skierowali się w okolice przejścia granicznego Kuźnica Białostocka-Bruzgi, gdzie mają zamiar siłowo przekroczyć granicę.

Przy granicy polsko-białoruskiej "rozpoczęła się największa do tej pory próba masowego siłowego wejścia na teren Polski" - przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Wawrzyk: Reżim nie ustaje w swoich prowokacjach

Do sprawy odnosił się w Polskim Radiu wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. – Widać reżim nie ustaje w swoich prowokacjach posuwając się do tych najgorszych, jakie tylko mogą być – skomentował. – Polskie służby były do tego przygotowane, bo ta informacja jest od kilkunastu godzin niemalże publiczna – dodawał.