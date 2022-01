„To nie koniec”. Minister Kamiński ostrzega przed „kolejnym potężnym atakiem”

– To nie koniec, wiosną może nastąpić następny potężny atak – powiedział Kamiński w wywiadzie dla tygodnika „Sieci”. Z tego właśnie powodu – tłumaczył minister – rządzący robią wszystko, co w ich mocy, aby wzmocnić siły gotowe do akcji i zbudować zaporę na granicy.

Szef MSWiA stwierdził, że ktoś podjął decyzję o „złamaniu” państwa polskiego. Jak jednak podkreślił, zdaliśmy ten trudny egzamin i się obroniliśmy. – Łukaszenka nie osiągnął żadnego ze swoich celów, odbił się od naszych granic. Nasi funkcjonariusze, trwając na posterunkach w zimnie, w nocy, mimo zmęczenia narastającego przez tygodnie, mogą być z siebie dumni, a ja jestem dumny z nich – oświadczył.