To nie koniec kryzysu na granicy. Stanisław Żaryn: Możemy się spodziewać dalszego destabilizowania

Stanisław Żaryn napisał na Twitterze, że „agresywna operacja hybrydowa prowadzona przez białoruskie służby trwa”. „Nasza granica jest atakowana codziennie. To się zapewne nie zmieni w najbliższym czasie” – dodał.

Do wpisu dołączył nagranie, na którym mówił, że sytuacja na polsko-białoruskiej granicy pozostaje trudna i wymagająca. – Ostatniej doby zanotowano kilkadziesiąt prób przekroczenia nielegalnego z Białorusi do Polski. Polskie patrole znów są obrzucane kamieniami, petardami, gałęziami i innymi niebezpiecznymi przedmiotami – powiedział.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych podkreślił, iż „widać wyraźnie, że służby białoruskie są zainteresowane dalszą eskalacją sytuacji i utrzymywaniem operacji hybrydowej przeciwko Polsce i innym krajom Unii Europejskiej graniczącym z Białorusią”.

– Mamy do czynienia z sytuacją, która wpisuje się w działania hybrydowe Federacji Rosyjskiej przeciwko Zachodowi. Mamy do czynienia z operacją, która jest wytworzona i w pełni kontrolowana przez służby białoruskie, służby reżimu Alaksandra Łukaszenki. To wszystko sprawia, że możemy się spodziewać dalszego destabilizowania naszej granicy, dalszych prób atakowania z Białorusi naszej linii granicznej, ale także naszych żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy – dodał.