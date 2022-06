To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 9.06.2022 grzeje na Facebooku?

𝗥𝗔𝗧𝗨𝗝𝗘𝗠𝗬 𝗦𝗘𝗥𝗖𝗘 𝗞𝗨𝗕𝗨𝗦𝗜𝗔 🤍💚 Drodzy Kibice! Zwracamy się dziś do Was z gorącym apelem o przyłączenie się do zbiórki na rzecz Kubusia! 🚑 Na najbliższym meczu z For Nature Soultions Apatorem Toruń prowadzona będzie zbiórka do puszek 🙏 Cel? Operacja w USA, leczenie, rehabilitacja. 🤕 Brakuje: 1 864 101 zł 💵 Wpłaty na siepomaga 👇 https://www.siepomaga.pl/kubus-szwagruk Opis zbiórki Mój synek przyszedł na świat 28 listopada 2018 roku, jednak walka o jego życie zaczęła się o wiele wcześniej. Wykryto bardzo skomplikowaną wadę serca! Lekarze w Polsce są bezradni. Kubuś słabnie, jego stan się pogarsza. Bomba może wybuchnąć w każdej chwili! Szukamy ratunku za granicą i już teraz błagamy o pomoc, bo koszty będą gigantyczne…