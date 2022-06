To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 7.06.2022 grzeje na Facebooku?

Jack Holder z kompletem punktów wjechał do Grand Prix Challenge. Na torze w Debreczynie Australijczyk okazał się bezbłędny. Kolejna z rund kwalifikacyjnych odbyła się w Abensbergu, gdzie niewiele do awansu zabrakło Patrykowi Dudkowi. Duzers zawody zakończył na 6. miejscu. 𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗷𝗲 𝗱𝗼 𝗦𝗚𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟯 - 𝗗𝗲𝗯𝗿𝗲𝗰𝘇𝘆𝗻 1. Jack Holder (Australia) - 15 (3,3,3,3,3) 2. Szymon Woźniak (Polska) - 13 (3,2,3,3,2) 3. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 12 (2,3,2,2,3) 4. Rohan Tungate (Australia) - 11+3 (2,2,3,1,3) 𝗘𝗹𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗰𝗷𝗲 𝗱𝗼 𝗦𝗚𝗣 𝟮𝟬𝟮𝟯 - 𝗔𝗯𝗲𝗻𝘀𝗯𝗲𝗿𝗴 1. Anders Thomsen (Dania) - 13 (2,3,3,3,2) + 1. miejsce w biegu dodatkowym 2. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 13 (3,2,2,3,3) + 2. miejsce w biegu dodatkowym 3. Max Fricke (Australia) - 12 (3,2,1,3,3) 4. Kim Nilsson (Szwecja) - 11 (1,3,3,1,3) + 1. miejsce w biegu dodatkowym _ 6. Patryk Dudek (Polska) - 10 (1,3,1,2,3) 🏁🏁🏁🏁🏁 Poniedziałek to także zmagania w ramach Pucharu Ekstraligi 250cc. Tym razem zawody odbyły się na torze w Gorzowie Wlkp. 1. Szymon Ludwiczak (Włókniarz Częstochowa) - 13 (2,3,2,3,3) 2. Kevin Małkiewicz (GKM Grudziądz) - 12 (2,2,3,2,3) 3. Dawid Grzeszczyk (Motor Lublin) - 10 (3,3,w,3,1) _ 13. Jakub Breński (KS Toruń) - 3 (1,0,w,0,2) 16. Mikołaj Duchiński (KS Toruń) - 2 (0,0,1,1,0) 18. Kacper Słomski (KS Toruń) - NS 🟡🔵⚪️ #ŻyjeMyŻużlem #PGEEkstraliga