To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 4.08.2022 grzeje na Facebooku?

SZUKAJCIE ŻÓŁTYCH KOSZULEK w danych lokalizacjach i ZGARNIJCIE DARMOWE BILETY na mecz #GRUOST!🟡🔵 Poluj na przedstawicieli GKM Grudziądz S.A. i członków sztabu szkoleniowego ZOOLESZCZ GKM w lokalizacjach na terenie Grudziądza! Spotkanym kibicom wręczymy wejściówki na piątkowe spotkanie na H4!🔥 Od 10:30 trener drużyny GKM U24 Robert Kempiński rusza w miasto i znajdziecie go w okolicach: 📍 Wieża Klimek 📍 Ławka Kopernika na Rynku Głównym 📍 Fontanna na ul. Sienkiewicza Od 12:00 trener ZOOLESZCZ GKM Janusz Ślączka będzie czekał na Was w okolicach: 📍 Marina Grudziądz 📍 Stacja Grudziądz Przedmieście 📍 Park Miejski okolice czołgu Jednocześnie przypominamy, że jeszcze dzisiaj czekamy na zgłoszenia następujących osób i instytucji!⤵️ ✅ Każdy kibic obecny w Sektorze Gości we Wrocławiu - z dowodem zakupu biletu lub biletem z meczu #WROGRU okazanym w sekretariacie GKM S.A. (ul. Hallera 4, od poniedziałku do czwartku w godzinach 8:00-15:00) - otrzyma 2️⃣ darmowe wejściówki na mecz ZOOLESZCZ GKM - Arged Malesa Ostrów Wlkp. ✅ Podopieczni domów dziecka na terenie Grudziądza i okolic wraz ze swoimi opiekunami otrzymają darmowe wejściówki na mecz ZOOLESZCZ GKM - Arged Malesa Ostrów Wlkp. Wszystkie zainteresowane udziałem w wydarzeniu placówki prosimy o kontakt pod numerem telefonu 56/4644442 w celu ustalenia szczegółów.