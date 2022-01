To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 4.01.2022 grzeje na Facebooku?

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku

Niezwykle miło nam, że już siódmy sezon z rzędu będziemy współpracować z Fabrykarowerow.com‼ Co więcej, już 15. stycznia nasi zawodnicy wezmą udział w otwarciu nowej siedziby dystrybutora marki Trek, która mieścić będzie się w Częstochowie przy ulicy Drogowców 12. W imieniu Fabrykarowerow.com zapraszamy w godzinach 10:00-15:00🤍💚 __ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz

W nowy rok 2022 wchodzimy z przytupem 💥 Częstochowa = Włókniarz Częstochowa 💚 Dla mieszkańców naszego miasta Włókniarz to coś więcej niż klub, dlatego od nowego sezonu zachęcamy Was do używania hasztagu #ZuzlowaCzestochowa 👩‍❤️‍👨 __ #ZuzlowaCzestochowa #KochamWlokniarz