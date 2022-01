To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 31.01.2022 grzeje na Facebooku?

Witamy nowego partnera na Stalowym pokładzie 💪 Dziękujemy za zaufanie firmie PPHU SEWD 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ PPHU SEWD zajmuje się dystrybucją artykułów ogrodowych z drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Celem firmy jest dostarczanie rozwiązań dopasowanych do aktualnych potrzeb oraz wymagań klienta indywidualnego oraz instytucjonalnego. W ofercie sklepu znajdą Państwo artykuły do domu i do ogrodu. PPHU SEWD posiada profesjonalne doradztwo, produkty najwyższej jakości oraz konkurencyjne ceny. W ofercie firma można znaleźć produkty z drewna takie jak: kantówki, deski tarasowe, łaty i kontrłaty, a także szeroką ofertę elementów architektury ogrodowej, m.in. domki, huśtawki, pergole i altany. Firma sprzedaje także donice, regały kwiatowe, drewniane płotki, kratki ogrodowe oraz materiały opałowe, m.in. brykiet i podpałki ekologiczne. W swojej szerokiej ofercie firma posiada również akcesoria grillowe i podłoża do roślin m.in. ziemię ogrodową, korę oraz zrębki dekoracyjne. ✅ PPHU SEWD jest także renomowanym dostawcą skrzyń, palet, stojaków, podestów oraz różnego rodzaju opakowań wykonanych z drewna w standardzie fitosanitarnym (IPPC). Firma realizuje zlecenia na produkty w spersonalizowanych wymiarach. Klientami przedsiębiorstwa są firmy z różnych gałęzi przemysłu, w tym z branży Automotive. PPHU SEWD wyróżnia solidność, terminowość oraz indywidualne podejście do każdego projektu. Firma zapewnia szybką realizację zamówień, dostawę oraz atrakcyjne ceny hurtowe. Realizuje również nietypowe zlecenia, specjalnie na życzenie klienta. PPHU SEWD ⤵ ul. Gorzowska 12 74-320 Moczkowo ☎️: 518902826 🌐: https://www.sewd.pl/