To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 30.08.2022 grzeje na Facebooku?

Już 1. września 75. urodziny Stali Gorzów 🥳 Spotykamy się w Parku Wiosny Ludów (Park Róż 🌹) w centrum od 11.00 do 17.00 ⌚️ Przygotowaliśmy dla Was masę atrakcji dla najmłodszych i nie tylko! Co czeka na Was podczas tych urodzin❓ ✅ sztafeta rowerowa wokół stawu, ✅ rowerowy tor przeszkód dla najmłodszych, ✅ zawody hobby horse, ✅ symulatory motocykli żużlowych, ✅ wyścigi zdalnie sterowanymi autami, ✅ dmuchańce ✅ gra w kapsle ✅ pokazowy trening pit bike ✅ żółto-niebieskie warsztaty artystyczne, ✅ test wiedzy o Stali Gorzów, ✅ spotkanie z drużyną - sesja autografów, ✅ tort urodzinowy 🎂 #StalowaRodzina2022 #75LatStali