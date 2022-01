To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 29.01.2022 grzeje na Facebooku?

Wszystkich, którzy od sezonu 2022 chcą dołączyć do grupy #FalubazJunior i rozpocząć żużlowe treningi zapraszamy z opiekunem na falubazowe stoisko w miasteczku WOŚP przy zielonogórskim Ratuszu. W niedzielę 30 stycznia w godzinach 12:00 - 16:00 będą na Was tam czekać adepci sportu żużlowego oraz trener Andrzej Wnęk, którzy opowiedzą jak wyglądają zajęcia i co należy zrobić, aby rozpocząć żużlową przygodę.