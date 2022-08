To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 28.08.2022 grzeje na Facebooku?

Co musisz wiedzieć przed meczem #GORTOR ☝️ 🆚: Klub Sportowy Toruń 📅: 28 sierpnia, Niedziela ⏰: 19.15 🏟: Stadion im. Edwarda Jancarza 🎫: bilety.stalgorzow.pl, Sklep Kibica (od godz. 10), kasy stadionowe (od godz. 17.30). ℹ️: Bramy stadionu otwarte od godz. 17.45. Przyjdź wcześniej, unikniesz kolejek ❗️ ℹ️: Na meczu obowiązuje numeracja miejsc. ℹ️: Obowiązują karty parkingowe (sezonowe). ℹ️: Programy Zawodów do kupienia w sklepie kibica i na koronie stadionu. ℹ️: Przypominamy, że dzieci do 15. roku życia mają wstęp gratis. Wejściówki do odbioru w Sklepie Kibica lub na stronie bilety.stalgorzow.pl. #StalowaRodzina2022 #75LatStali