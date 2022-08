To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 27.08.2022 grzeje na Facebooku?

To już jutro! Punktualnie o godzinie 19:15 rozpocznie się rewanżowe spotkanie z WTS Sparta Wrocław. Stawką jest awans do półfinałów fazy play-off. Przypomnijmy, że pierwszy pojedynek na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu zakończył się zwycięstwem zielona-energia.com Włókniarza Częstochowa w stosunku 46:44 🔥🦁 Jutro będziemy bronić zatem dwupunktowej zaliczki. Walczymy o półfinał! Po raz kolejny biało-zielonych z trybun wspierać będzie kilkanaście tysięcy kibiców 🤍💚. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią niedzielnego pojedynku ⬇ 🌎 https://tiny.pl/wm7n7 _ #ZuzlowaCzestochowa #PGEEkstraligaga