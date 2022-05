To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 27.05.2022 grzeje na Facebooku?

5 SZYBKICH PYTAŃ DO... 𝗘𝗠𝗜𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗡𝗘𝗥𝗔 🧐 Jesteście ciekawi, co o naszym Klubie sądzi nasz zawodnik U24? A może zastanawia Was, kto jest jego sportowym idolem? Odpowiedzi na pięć Waszych pytań znajdziecie w poniższym materiale video 🎥😎 🟡🔵⚪️ #ŻyjeMyŻużlem #U24Ekstraliga