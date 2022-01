To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 27.01.2022 grzeje na Facebooku?

To już 2️⃣ wspólny sezon 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 👍 ✅ PRO MORTE to firma działająca od 2009 r. Firma przez 13 lat zdobyła duże doświadczenie w branży pogrzebowej. Pro Morte to gwarancja profesjonalizmu i solidności świadczonych usług. Pro Morte zajmuje się także międzynarodowym przewozem zmarłych. Rodzinie osób zmarłych zapewnia pomoc i empatyczne podejście w trudnym dla nich czasie. ✅ W swojej ofercie firma posiada także usługi florystyczne. Kwiaciarnia Pro Morte znajduje się na ul. Żwirowej 19e w Gorzowie Wielkopolskim. Pro Morte ⤵️ ul. Żwirowa 19c (przy drugiej bramie cmentarza) 66-400 Gorzów Wlkp. ☎️: 668 499 987 🌐: http://promorte.pl