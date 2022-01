To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 24.01.2022 grzeje na Facebooku?

To już 7️⃣ wspólny sezon z firmą Uchański Logistyka 💪 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ UCHAŃSKI LOGISTYKA to solidna, wiarygodna i prężnie rozwijająca się firma, która świadczy usługi z zakresu transportu i spedycji na rynku krajowym oraz międzynarodowym. Firma istnieje od 2013 roku. Wykwalifikowana kadra dba o bezpieczeństwo powierzonego ładunku oraz terminowość jego dostawy. ✅ Uchański Logistyka oferuje swoim klientom usługi transportowe na najwyższym poziomie. Profesjonalizm, wysoka jakość świadczonych usług, a także terminowość to główne cechy, którymi charakteryzuje się nasz partner. Transport i Spedycja nie mają przed nimi żadnych tajemnic. Uchański Logistyka zrealizuje nawet najbardziej skomplikowane zlecenie transportowe. UCHAŃSKI LOGISTYKA Sp. z o. o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ⤵️ ul. Walczaka 25 66-400 Gorzów Wielkopolski ☎️: 793 500 499 🌐: http://www.uchanski-logistyka.pl/