To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 22.02.2022 grzeje na Facebooku?

🟡🔵⚪ 𝟏𝟗𝟔𝟐 - 𝟐𝟎𝟐𝟐 🟡🔵⚪ Pełną parą idą przygotowania do sezonu 2022. Wielkimi krokami zbliża się też nasz obóz, ale my zawsze pamiętamy o naszej historii. To będzie Anielski sezon! Już dzisiaj możemy Wam zdradzić, że z okazji obchodów 60-lecia Klubu przygotowaliśmy dla Was kilka niespodzianek na ten sezon. Pierwsze z nich jeszcze przed meczami ligowymi! #ŻyjeMyŻużlem