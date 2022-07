To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 21.07.2022 grzeje na Facebooku?

Bilety na niedzielny mecz z Motorem Lublin są cały czas dostępne! Poniżej krótka rozpiska godzin pracy kasy w budynku klubowym (ul. Olsztyńska 123/127) 🎟 🗓 Czwartek: od 8:00 do 17:00. 🗓 Piątek: od 8:00 do 17:00. 🗓 Sobota: od 9:00 do 15:00. 🗓 Niedziela: od 9:00 do 18:45. 🆚️ Motor Lublin 🗓 24.07.2022 ⏰ 19:15 🏟 Arena Zielona-Energia.com 𝐊𝐮𝐩 𝐛𝐢𝐥𝐞𝐭 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞! 🌎 https://tiny.pl/9dkdc 𝐓𝐚𝐧𝐢𝐞𝐣 𝐰 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐬𝐩𝐫𝐳𝐞𝐝𝐚𝐳̇𝐲! 🌎 https://tiny.pl/wh5p8 𝗦𝗲𝗸𝘁𝗼𝗿 𝗿𝗼𝗱𝘇𝗶𝗻𝗻𝘆 🌎 https://tiny.pl/9v4fm __ #ZuzlowaCzestochowa #PGEEkstraliga