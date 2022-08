To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 19.08.2022 grzeje na Facebooku?

🏆 Nasi zawodnicy startowali dziś w 5️⃣ rundzie Nice Cup w Bydgoszczy. Seweryn Orgacki w swoich czterech biegach stracił tylko punkt, jednak mimo to nie dało mu to przepustki do biegu finałowego. Kacper Warduliński zakończył zawody z dorobkiem 4 "oczek". Cały turniej zwyciężył nasz wychowanek Miłosz Wysocki, wypożyczony na ten sezon do Gdańska! Gratulujemy Miłosz👏 👤 Seweryn Orgacki ➡️ 11 (3,3,2,3) 👤 Kacper Warduliński ➡️ 4 (1,1,2,w)