To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 19.01.2022 grzeje na Facebooku?

To już 6️⃣ wspólny sezon z nami 👍 Dziękujemy za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy firmę Silcare w #StalowaRodzina2022 ❗️ ✅ SILCARE to polska firma specjalizująca się w produktach światłoutwardzalnych oraz kosmetykach do pielęgnacji ciała, dłoni, stóp i włosów dla kobiet i mężczyzn. Przedsiębiorstwo działa na światowym rynku kosmetycznym od 2004 roku. ✅ Spółka wytwarza swoje produkty w Gorzowie Wielkopolskim, zatrudniając na miejscu 400 osób. To tu powstają wielobarwne hybrydy, żele, ale również kosmetyka biała. Dla Silcare najwyższa jakość w najlepszej cenie to nie jest pusty slogan. Zakup surowców do produkcji kosmetyków realizowany jest według restrykcyjnych norm, dzięki czemu realizowane są najwyższej jakości produkty. Pracownicy działu zakupów i importu na bieżąco śledzą badania poszczególnych komponentów oraz innowacje w branży kosmetologicznej. Silcare zawsze jest na bieżąco z aktualnymi trendami. ✅ Silcare stawia sobie za cel być bardzo wyrazistą marką, skupiać się na wartościach, które są istotne dla użytkowniczek – polskie pochodzenie, jakość, autentyczność, atrakcyjność cenowa. Silcare Spółka z o.o. sp. k ⤵️ ul. Kostrzyńska 1 66-400 Gorzów Wlkp. ☎️: 570 855 890 🌐: https://nails.silcare.com/