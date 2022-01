To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 17.01.2022 grzeje na Facebooku?

Co słychać w świecie żużla? Śledzimy na bieżąco profile na Facebooku najważniejszych polskich drużyn żużlowych. Sprawdź, jakie są najnowsze posty i co ważnego właśnie dzieje się w żużlowym świecie.

Świat żużla na Facebooku Przedłuż swój karnet na sezon 2022 do końca stycznia! - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu

🎟 PRZEDŁUŻ SWÓJ KARNET NA MECZE #GKM2022! Tylko do 31 stycznia masz możliwość zachowania swojego miejsca z poprzedniego sezonu!🟡🔵 👉 www.BILETYnaGKM.pl 👉 Sekretariat GKM Grudziądz S.A. (ul. Hallera 4, poniedziałek - piątek w godzinach 8:00-15:00) Korzyści z zakupu całorocznej wejściówki na H4: ✅ 7 meczów rundy zasadniczej PGE Ekstraligi ✅ wszystkie mecze U24 Ekstraligi ✅ wybór swojego miejsca na stadionie ✅ możliwość korzystania ze zniżek u naszych partnerów w programie #GKMPremium Szczegóły:⤵️

Czy kosmetyki Unii Leszno trafiły już do waszej łazienki❓ Jeśli nie to zapraszamy do zakupów👌 Kosmetyki są dostępne: ✅ www.sklep.ksul.pl ✅ stoisko klubowe w Galerii Leszno (godz.12 - 20) ✅ Drogerie Vica ✅ www.ladymakeup.pl ✅ supermarket Intermarche w Galerii Leszno #KSUL 🤟⬜🟦 #PGEE

Grudziądzka Spółdzielnia Mleczarska z nową umową sponsorską! - GKM.Grudziadz.net - oficjalny serwis klubu