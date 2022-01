To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 16.01.2022 grzeje na Facebooku? Newsroom 360

Śledzimy nowości ze świata żużlu na Facebooku Mariusz Kapała

Sprawdzamy najnowsze wiadomości z Facebooka największych żużlowych drużyn. 16.01.2022 na profilu "Stal Gorzów" pojawił się post: "To już nasz 5️⃣ wspólny sezon ❗ Dziękujemy Restauracja Jawa za zaufanie i witamy w #StalowaRodzina2022 🤝 ✅ RESTAURACJA JAWA ARKADIUSZ SZADNY oferuje nie tylko obiady na każdą kieszeń w Gorzowie, ale przede wszystkim dania smaczne, sycące i zdrowe, a w razie potrzeby dowiezione ciepłe, wprost do Państwa domu lub pracy. Restauracja bazuje na polskiej kuchni i sprawdzonych domowych przepisach. ✅ Restauracja swoje potrawy przygotowuje tylko na najlepszych, regionalnych produktach. Zapewnia również świeże mięso i warzywa pochodzące od niezawodnych dostawców. Firma ma ogromne doświadczenie w branży gastronomicznej, które zobowiązuje do zachowania najwyżej jakości. Restauracja Jawa współpracuje wyłącznie z regionalnymi wytwórcami i producentami: Masarnią Przelewice, gorzowską cukiernią Marina i lokalnymi dostawcami. Restauracja jest największym producentem kanapek i sałatek w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego. ✅ Z cateringu Restauracja Jawa korzystają firmy, instytucje, a także przedszkola i szkoły. Firma organizuje cieszące się uznaniem gości imprezy okolicznościowe. Obsługuje również imprezy bezpośrednio u klientów, do których przyjeżdża wraz z zastawą oraz własną, wyszkoloną obsługą kelnerską. Restauracja Jawa ⤵ Kombatantów 34 (budynek Watral) 66-400 Gorzów Wielkopolski ☎️: 796 533 338 🌐: https://catering-jawa.eatbu.com. "