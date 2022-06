To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 15.06.2022 grzeje na Facebooku?

#BykiNaTorze środa, 15 czerwca 🏆 Speedway Ligaen 🇩🇰 Sønderjylland Elite Speedway ( Jesper Knudsen Team Knudsen ) vs Slangerup 🏁 9 runda 🏟 Vojens ⏰ 19:00 Region Varde Elitesport ( Keynan Rew #027 ) vs Esbjerg 🏁 9 runda 🏟 Outrup ⏰ 19:00 ------------------------------------------------------------------------------------ 🏆 Championship 🇬🇧 Official Birmingham Speedway ( James Pearson Racing ) vs Plymouth Gladiators 🏟 Birmingham ⏰ 20:30 #KSUL ⬜🟦 #BullSquad