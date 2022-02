To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 14.02.2022 grzeje na Facebooku?

Witamy nowego partnera na Stalowym pokładzie ❗ Dziękujemy firmie ULTON - Wyposażenie Gastronomii i Sklepów za zaufanie i współpracę 🤝 Witamy w #StalowaRodzina2022 ❗ ✅ ULTON to firma z blisko 10 letnim doświadczeniem w branży wyposażenia obiektów gastronomicznych. Na swoim koncie posiada mnóstwo pozytywnie zakończonych inwestycji m.in. restauracje, kawiarnie, hotele, kantyny wojskowe, stołówki szkolne, kuchnie szpitalne, świetlice wiejskie oraz wiele innych. Ulton zapewnia również kompleksową opiekę w zakresie wyposażenia lokalu gastronomicznego. Od projektu poprzez nadzór nad przebiegiem prac aż do końcowego montażu. ✅ Ulton posiada również własny serwis, który w razie awarii szybko zaopiekuje się urządzeniem, zamówi części i wymieni je w miejscu, w którym zainstalowane jest urządzenie. Wszystkie inwestycje i montaże firma realizuje we własnym zakresie. Nie wynajmuje podwykonawców. Pozwala to na wyeliminowanie wielu problemów. Ulton realizuje inwestycję w jednym zespole od początku, aż do końca. ULTON S.C. ⤵️ ul.Cicha 10 66-400 Gorzów Wlkp. ☎️: 95 7 251 997 🌐: https://www.ulton.pl/