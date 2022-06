To musi wiedzieć każdy fan żużla. Co 1.06.2022 grzeje na Facebooku?

#BykiNaTorze środa, 1 czerwca 🏆 Drużynowe Mistrzostwa Polski Juniorów Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów 🤟 Duda Development Ciesiółka Auto Group Unia Leszno Damian Ratajczak, Hubert Jabłoński, Maksym Borowiak, Antoni Mencel Metalika Recycling Kolejarz Rawicz Ultrapur Start Gniezno 🏁 1 runda 🏟 Ostrów Wielkopolski ⏰ 18:30 ------------------------------------------------------------------------------------ 🏆 Speedway Ligaen 🇩🇰 Sønderjylland Elite Speedway ( Jonas Knudsen - Team Knudsen ) vs Region Varde Elitesport 🏁 7 runda 🏟 Vojens ⏰ 19:00 ------------------------------------------------------------------------------------ 🏆 Championship 🇬🇧 Official Birmingham Speedway ( James Pearson Racing ) vs Leicester Lions 🏟 Birmingham ⏰ 20:30 #KSUL ⬜🟦 #BullSquad #PGEE #PGEEkstraliga