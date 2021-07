To miał być żart? Koreańska telewizja przeprasza za otwarcie Igrzysk

To zdjęcie bardzo szybko obiegło świat. W piątek oficjalnie rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie w Japonii, a ceremonię otwarcia transmitowano na całym świecie. Południowo Koreańska stacja telewizyjna South Korean TV wpadła na pomysł, by przy każdej z pojawiających się reprezentacji wstawiać obrazek, który kojarzy się z danym państwem. Niestety, nie wyszło tak, jak oczekiwali twórcy tej idei.

Kiedy na stadionie w Tokio pojawił się zespół z Ukrainy, w roku ekranu kibice mogli zobaczyć ...elektrownie w Czarnobylu. Warto przypomnieć, że w ubiegłym stuleciu doszło tam do katastrofy jądrowej, która miała ogromny wpływ na losy całej Ukrainy, oraz sąsiadujące z nią państwa. To miał być żart, ale zdecydowanie nie należał do udanych.

Jak wyglądały inne skojarzenia? Włosi to oczywiście pizza, Japonia sushi, a Norwegia to łosoś. Specyficzny był też obrazek przedstawiający Haiti, bo kibice zobaczyli zdjęcia z zamieszek i palące się opony. "Sytuacja polityczna na Haiti jest przyćmiona przez zabójstwo prezydenta” - brzmiał opis.