"To kwestia jakichś dwóch tygodni". Terlecki o zmianach w sądownictwie

Zmiany jeszcze w listopadzie

We wtorek w Radiu Kraków Terlecki zapewniał, że projekt dotyczący sądownictwa trafi do Sejmu w ciągu dwóch najbliższych tygodni.

– To rzeczywiście będzie niedługo. Zajmuje się tym Ministerstwo Sprawiedliwości i rząd w tej chwili. Trwają jeszcze, można powiedzieć, takie ostatnie retusze i korekty. Myślę, że to kwestia jakichś dwóch tygodni. Teraz nie mamy Sejmu przez dwa tygodnie, więc w tym czasie ten projekt powinien trafić do Izby. Zostanie oczywiście opublikowany, no i wtedy zaczniemy dyskutować o szczegółach. Natomiast pod obrady Sejmu trafi zgodnie z kolejką czekających ustaw. Myślę, że to będzie jeszcze w listopadzie – stwierdził polityk.