To kosmos, ziemia z lotu ptaka czy zbliżenie oka? Niezwykłe makro fotografie pokazują to, co niewidoczne

Julia Wieniawa ma nowe mieszkanie. Tak znana celebrytka dekoruje wnętrza w swoich mieszkaniach [zdjęcia - 20.02.21]

Julia Wieniawa to aktorka, influencerka, piosenkarka, przedsiębiorczyni, która nie skończyła nawet 25 lat, a już ma mnóstwo sukcesów na swoim koncie. Jest znana, lubiana, naśladowana i... bogata. Właśnie wprowadziła się do swojego kolejnego domu, który wygląda oszałamiająco. Co za luksus! Jaki przepych! Julia Wieniawa doskonale wie, co w trawie piszczy - jej dom wygląda jak wyjęty z magazynu o architekturze wnętrz. Jest elegancki, modny i przytulny jednocześnie.