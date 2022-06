To koniec. Joanna Jędrzejczyk kończy karierę a akces do MMA zgłasza Anita Włodarczyk! Zobacz nowy odcinek programu Fight Raport!

Walkę Asi w Singapurze oglądał na żywo Jan Błachowicz. Czy i kiedy Cieszyński Książę zawalczy o mistrzowski pas wagi półciężkiej UFC? I co takiego zrobił menedżer jednego z najlepszych polskich ciężkich, Daniela Omielańczuka, że KSW pozwoliło by ten bił się także na galach freakowych? Miała już nawet paść propozycja od Prime MMA. Oraz czy medalistkę olimpijską w rzucie młotem, Anitę Włodarczyk zobaczymy w MMA? To wszystko we fleszowym skrócie znajdziecie w programie Fight Raport! Koniecznie ZOBACZ VIDEO!