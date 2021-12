To już ostatnia chwila, żeby przygotować swój samochód do warunków zimowych

Wszyscy specjaliści od motoryzacji, do których dołączają również policjanci, radzą kierowcom w tym okresie odpowiednio przygotować swoje auta do warunków zimowych.

Mowa między innymi o odpowiednim ogumieniu, płynach i dokładnym przejrzeniu wielu podzespołów samochodów. Od tego bowiem zależy nie tylko komfort jazdy, ale także nasze bezpieczeństwo.

Statystyczny polski kierowca przejeżdża rocznie 15 tysięcy kilometrów. Około jedna trzecia tego dystansu pokonywana jest w sezonie zimowym. I do warunków zimowych powinniśmy być przygotowani. Oczekiwaniom w tym trudnym dla zmotoryzowanych okresie z pomocą przychodzi Honda Motor Europe, która uruchomiła specjalną akcję serwisową.

Usługa „Przygotuj auto na zimę” opiera się na kontroli stanu pojazdu w serwisie Honda, zwanej eVHC (electronic Vehicle Health Check). W czasie kontroli nagrywany jest film video, dokumentujący stan techniczny samochodu – w tym wszelkie ewentualne usterki. Jest on następnie przesyłany drogą elektroniczną do użytkownika pojazdu wraz z wyceną ewentualnych napraw oraz potrzebnych do nich części.