To już koniec sprawy Turowa? Europoseł PiS: Wszystko zostało wyjaśnione

– Do omówienia nie ma już nic, bo wszystko zostało wyjaśnione. Jest kwestia tylko i wyłącznie podpisania. Natomiast mam nadzieję, że to się wydarzy do końca stycznia – stwierdziła Zalewska na antenie Radio Wrocław.

Zaznaczyła przy tym, że minister Anna Moskwa wielokrotnie wyrażała swoją gotowość do formalnego zakończenia sporu. – Ona też zapraszała właśnie na 3. stycznia, czyli na wczoraj, panią minister (z Czech - red.), która jednak właśnie tak się usprawiedliwia i takie deklaracje składa, że spotkanie odbędzie się po expose – wskazała.