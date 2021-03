To już dzisiaj! Gala Plebiscytu Sportowego Polski Times, podczas której zaprezentujemy zwycięzców, o godz. 19:00!

Płaszcze wiosenne dla kobiet. O czym warto pamiętać przed zakupem?

Jakie okrycia wierzchnie nosić wiosną? Kiedy temperatura zdecydowanie staje się przyjemniejsza, ale jeszcze nie jest to czas na noszenie bluzek z krótkim rękawkiem, dobrym wyborem może okazać się płaszcz wiosenny. Płaszcze damskie to absolutny must have w szafie każdej kobiety. Jednym z takich płaszczy może być właśnie lekki płaszcz wiosenny. Nie tylko będzie chronić Cię przed chłodnym wiatrem, ale również nada Twoim stylizacjom szyku i elegancji.