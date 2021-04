To już drugie Święta Wielkanocne w trakcie pandemii koronawirusa. Jak to wpłynie na nasze świąteczne wydatki?

Z drugiej strony, taka sama liczba respondentów zamierza wydać od 500 do 800 zł. Tylko 6 proc. zadeklarowało, że wyda więcej niż 800 złotych, ale nie więcej niż 1 tys zł, a 6 proc. badanych zadeklarowało, że w ogóle nie będzie obchodzić świąt wielkanocnych.

- W czasie pandemii zmieniło się podejście do planowania domowego budżetu. Jesteśmy bardziej rozważni, jeśli chodzi o wydawanie pieniędzy i – jak pokazują dane – ograniczamy wydatki. Niemal co trzecie gospodarstwo domowe wyda na organizację tegorocznej Wielkanocy mniej pieniędzy niż jeszcze 2 lata temu. Może to wynikać z wprowadzonych obostrzeń dotyczących limitu niezaszczepionych osób przy wielkanocnym stole, ale także z obaw o przyszłość finansową. Dlatego dokładniej niż jeszcze dwa lata temu planujemy wydatki - nawet te świąteczne - komentuje Agnieszka Salach z Grupy KRUK, cytowana w komunikacie.