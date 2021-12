"To jest jedna z naczelnych zasad". Premier po szczycie V4 o konieczności obrony granic

"Dwa podstawowe problemy"

"Polska broni wschodniej granicy Unii Europejskiej i NATO"

"To, co dozwolone w Niemczech, musi być dozwolone w innych krajach"

Kolejnym tematem poruszonym podczas szczytu V4 z udziałem francuskiego prezydenta była kwestia praworządności. Premier wskazywał: „Kierujemy się podstawową zasadą – to, co dozwolone w jednym kraju UE np. we Francji czy w Niemczech musi być dozwolone w innych krajach. Inaczej mamy do czynienia z dyskryminacją”.