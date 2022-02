„To jest jakieś nieporozumienie”. Jan Tomaszewski o awanturze wokół Rzeźniczaka

Nie cichną głosy na temat zamieszania związanego z piłkarzem Jakubem Rzeźniczakiem i jego byłą partnerką Magdaleną Stępień. W ostatnim czasie media obiegła informacja o poważnej chorobie ich półrocznego syna Oliwiera. Okazuje się, że chłopiec zmaga się z rzadkim nowotworem wątroby. Sępień zorganizowała zbiórkę na jego leczenie w Izraelu. W sieci niemal natychmiast rozgorzała dyskusja na temat zachowania Rzeźniczaka w tej sytuacji. Do tej krytyki przyłożyła się jego była partnerka, która zarzuciła mu m.in., że przykłada większą wagę do ratowania swojego wizerunku niż walki o życie syna.

O komentarz do sprawy „Super Express” zapytał Jana Tomaszewskiego. Legendarny bramkarz nie stroni od trudnych tematów i powiedział, co myśli o całej sytuacji.

– To jest jakieś nieporozumienie. Co innego mówi Kuba Rzeźniczak, a co innego Magda Stępień. Niepotrzebnie ta sprawa zaszła aż tak daleko, że są prane brudy – powiedział Tomaszewski, podkreślając że „pierze się je zawsze w domu”.