To fala osób niezaszczepionych. Andrusiewcz: 75 proc. zgonów być może dałoby się uniknąć

Resort zdrowia poinformował w piątek, że minionej doby badania potwierdziły 26 735 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 421 osób z COVID-19.

– Spośród tych 25 proc. osób w pełni zaszczepionych, które niestety nie wygrały walki z covidem, 82 proc. to są osoby z wielochorobowością i z upośledzoną odpornością. Widzimy więc, że jeżeli ten najtragiczniejszy skutek covidu dotyka osobę w pełni zaszczepioną, to jest to osoba, która jest dotknięta przynajmniej dwiema innymi chorobami lub ma problemy z odpornością. Dlatego tak ważne jest szczepienie w przypadku osób z upośledzoną odpornością trzecią dawką dodatkową, a w przypadku osób 50 plus teraz jest już możliwość po 5 miesiącach dawką przypominającą – podkreślał rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.