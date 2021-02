Tłusty Czwartek 2021: Ile kalorii ma pączek? Skąd wzięła się ta tradycja? Przepisy na faworki, pączki, róże karnawałowe

Tłusty Czwartek 2021 już 11 lutego. Tego dnia wszyscy - nawet najwięksi asceci kulinarni na najsurowszych dietach będący - ogłaszają wielką dyspensę. Największym wzięciem cieszą się oczywiście pączki i faworki, ale warto sięgnąć też po inne słodkości. Zobaczcie przepisy na Tłusty Czwartek. Sprawdźcie też, ile kalorii ma jeden pączek i jak nie przytyć przez obżarstwo w Tłusty Czwartek.

No bo jakżeby inaczej, skoro w Tłusty Czwartek cała Polska pachnie świeżo usmażonymi pączkami, racuchami i faworkami (w niektórych rejonach Polski zwanymi także chrustem). Taka nasza słodko-tłusta tradycja narodowa. I oby nigdy, przenigdy nie odeszła w zapomnienie. CZYTAJ TEŻ | PO CZYM POZNAĆ IDEALNEGO PĄCZKA? [WYWIAD] Kiedy Tłusty Czwartek? Skąd wzięła się tradycja Tłustego Czwartku Według kalendarza chrześcijan Tłusty Czwartek otwiera ostatni tydzień karnawału, czyli czas mocno zakrapianych i pełnych obżarstwa biesiad, hucznych zabaw i balów karnawałowych. W tym roku będzie to więc dzień 11 lutego, bowiem już 17 lutego rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. W Krakowie i okolicach tłusty czwartek znany jest także jako combrowy. Swoją nazwę wziął prawdopodobnie od nazwiska XVII-wiecznego krakowskiego wójta, niejakiego Combra, osobnika podobno bardzo surowego wobec miejscowych przekupek. Wójtowi zmarło się w ostatni czwartek przed Wielkim Postem. Od tamtego czasu przekupki w każdą rocznicę śmierci wójta urządzały na krakowskim rynku wesołe zabawy.

TVN 24 Tłusty Czwartek JAK NIE PRZYTYĆ | Ile kalorii ma pączek? Jeden z ludowych przesądów mówi, że jeśli ktoś w Tłusty Czwartek nie zje ani jednego pączka, nie będzie mu się w życiu wiodło. Czy warto więc kusić los? Lepiej mu pomóc! Niechaj pączki i inne smakołyki posłużą wam za środek do celu. I pamiętajcie, że kalorie zawsze można spalić. Przeciętny pączek ma od 300 do 400 kilokalorii. Aby go spalić, należy wybrać się na co najmniej godzinny spacer, przejażdżkę rowerem lub pływanie w basenie albo biegać 30 min. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło: ruch to zdrowie! ZOBACZ TEŻ | SŁODKIE MOŻE BYĆ ZDROWE. ALTERNATYWA NA TŁUSTY CZWARTEK Dlatego, nie zważając na kalorie, zapraszamy wszystkich do słodkiej tłustoczwartkowej biesiady pod znakiem pączka i faworków. Nie zabraknie oczywiście pączków z klasycznym nadzieniem z płatków róży, z ajerkoniakiem, ale także z twarogiem albo jabłkiem. Ani pączków wiedeńskici amerykańskich donatów z dziurką.

A chrust i róże karnawałowe też będą. Przepisy na Tłusty Czwartek Przepis na pączki serowe Składniki: 600 g mąki

4 jajka

120 g masła

150 g cukru

20 g drożdży

400 g tłustego sera twarogowego

5 g proszku do pieczenia

50 ml gęstej śmietany

60 ml mleka

15 g cukru waniliowego

szczypta soli

konfitura wiśniowa

tłuszcz do smażenia

cukier puder Sposób przygotowania:

z drożdży, mleka i trzech łyżek mąki zrobić zaczyn i odstawić do wyrośnięcia;ser zmielić dwukrotnie, pozostałą mąkę połączyć z posiekanym masłem, śmietaną, serem, cukrem, cukrem waniliowym, jajkami, proszkiem do pieczenia i solą;dodać rozczyn i wyrobić gładkie ciasto;formować z niego kulki, do środka wkładać po łyżeczce konfitury wiśniowej &#;pączki odłożyć do wyrośnięcia;smażyć w głębokim tłuszczu na złoty kolor;osączać na papierze i jeszcze gorące posypać cukrem pudrem

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na faworki po włosku Składniki: 500 g mąki

250 ml mleka

100 g cukru

2 jajka

25 ml grappy

50 g smalcu

30 ml oleju

15 g proszku do pieczenia

skórka otarta z cytryny

tłuszcz do smażenia

szczypta soli, cukier puder Sposób przygotowania:

mąkę przesiać na stolnicę, wymieszać z solą i proszkiem do pieczenia;dodać pozostałe składniki i zagnieść gładkie, elastyczne ciasto;przykryć i odstawić na godzinę;rozwałkować na cienkie placki i radełkiem wycinać paski szerokości 4 cm i długości 8 cm;nacinać pośrodku raz lub dwa razy, tak jak faworki, ale nie przewijać ciasta;wkładać partiami na mocno rozgrzany tłuszcz, smażyć na złoty kolor;osączyć na papierowym ręczniku;posypać obficie cukrem pudrem

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na rodzynkowe minipączki Składniki: 750 g mąki

100 g drożdży

50 g cukru

500 ml mleka

40 g masła

4 jajka

20 g cukru waniliowego

200 g rodzynek

szczypta soli

tłuszcz do smażenia

cukier puder

cynamon Sposób przygotowania:

mąkę przesiać do miski;drożdże pokruszyć i wymieszać z małą ilością ciepłego mleka i łyżeczką cukru, wlać do mąki;przykryć i odstawić na 15 min;pozostały cukier, mleko, miękkie masło, sól, jaja i cukier waniliowy dodać do zaczynu;wyrabiać ciasto, aż na jego powierzchni ukażą się pęcherzyki powietrza;ciasto przykryć i pozostawić do wyrośnięcia na około 45 min (powinno podwoić objętość);następnie do ciasta dodać rodzynki i jeszcze raz zagnieść ;tłuszcz roztopić w głębokim garnku;formować z ciasta małe kulki i smażyć w gorącym tłuszczu 2 min;pączki wyjmować łyżką cedzakową, osączyć z nadmiaru tłuszczu i obtoczyć w cukrze z cynamonem

TVN Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na torciki bezowe Składniki: 1/2 l białek

1 kg cukru Krem budyniowy: 1/2 l mleka

6 żółtek

150 g cukru

1 laska wanilii

5 g mąki pszennej Sposób przygotowania:

białka delikatnie podbić i powoli wsypywać cukier, wciąż ubijając, ubijać, aż białka będą miały strukturę sztywną i błyszczącą;rozgrzać piekarnik do 100 st. C;wykładać bezę w małych porcjach na blaszkę, piec ok. 5 godz.;przygotować krem: żółtka utrzeć z cukrem i mąką, mleko zagotować z laską wanilii;gotową masę wlać do wrzącego mleka i ugotować budyń ;ostudzoną masę budyniową utrzeć z kostką masła;do utartego kremu dodać likier migdałowy i odrobinę spirytusu;ostudzone bezy napełnić kremem i udekorować owocami

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na ptysiowe pączki Składniki: 250 ml mleka

100 g masła

40 g cukru

20 g cukru waniliowego

150 g mąki

4 jajka

szczypta soli

tłuszcz do smażenia

cukier puder Sposób przygotowania:

do mleka dodać masło, cukier waniliowy i szczyptę soli, wymieszać;zagotować;powoli wsypywać mąkę, stale mieszając, aż ciasto będzie lśniące i zacznie odstawać od dna garnka ;lekko przestudzić;następnie dodawać po jednym jajku i mieszać, aż składniki się połączą ;ciasto przełożyć do szprycy;tłuszcz do smażenia roztopić;pergamin posmarować tłuszczem;pączki wyciskać bezpośrednio na pergamin;następnie ostrożnie zsuwać je do garnka z tłuszczem i smażyć przez 2 min z każdej strony;pączki wyjmować łyżką cedzakową, osączyć z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku i obficie posypać cukrem pudrem

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na oponki Składniki: 600 g mąki

200 g masła

30 g drożdży

50 g cukru

2 żółtka

1 jajko

80 ml gęstej śmietany

15 ml mleka

15 ml wódki

tłuszcz do smażenia

cukier puder i cukier waniliowy do posypania Sposób przygotowania:

drożdże utrzeć z cukrem i mlekiem;masło, żółtka, jajko, śmietanę i wódkę połączyć z mąką, dodać utarte i podrośnięte drożdże;zagnieść ciasto jak na pierogi;rozwałkować na grubość 1 cm;wycinać szklanką krążki, a następnie w każdym po środku dziurki kieliszkiem ;pozostawić do wyrośnięcia;oponki smażyć z obu stron w głębokim tłuszczu na złoty kolor;posypać obficie cukrem pudrem zmieszanym z cukrem waniliowym lub polukrować Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na pączki Składniki: 200 ml mleka 2-procentowego

30 g drożdży

80 g cukru

80 g masła

6 żółtek

600 g masła

300 g konfitury z płatków róży

Sposób przygotowania:

z mleka, drożdży, cukru i części mąki zrobić rozczyn;gdy rozczyn zacznie rosnąć, dodać pozostałe składniki oprócz masła i wyrabiać ok. 30 min;na koniec dodać rozpuszczone masło i wyrobić ciasto ponownie, aż będzie odstawać od ręki;z tak wyrobionego ciasta wykręcać kulki o wadze 35 g i nadziewać konfiturą;odstawić do wyrośnięcia;wyrośnięte pączki smażyć w głębokim tłuszczu

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na pączki jabłkowe Składniki: 500 g mąki

100 g drożdży, 250 ml mleka

100 g cukru, 60 g masła

2 jajka, szczypta soli

skórka otarta z cytryny

3 duże jabłka

tłuszcz do smażenia, cukier puder Sposób przygotowania:

drożdże wkruszyć do mleka, dodać trochę cukru oraz 1 łyżkę mąki i wymieszać;wlać do reszty mąki, dodać cukier i sól;resztę mąki przesiać do miski, dodać masło ;jajka rozkłócić ze skórką cytrynową, dodać do mąki;całość wyrobić na gładkie ciasto;z ciasta uformować kulę, nakryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce, żeby wyrosła;jabłka obrać, oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić w drobną kostkę;dodać do ciasta i całość jeszcze raz wyrobić, odstawić ciasto na 15 min, żeby ponownie podrosło;rozgrzać tłuszcz;łyżką odrywać ciasto, formować kulę i smażyć 3 min z każdej strony; ułożyć na papierze i osączyć z tłuszczu

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na pączki z ajerkoniakiem Składniki: 750 ml mleka

100 g masła

1,5 kg mąki

10 jajek

100 g cukru

30 g cukru waniliowego

100 g drożdży

aromat pomarańczowy

skórka z pomarańczy

Sposób przygotowania:

pół litra mleka zagotować z masłem; wsypać 500 g mąki i wymieszać;białka ubić;żółtka utrzeć z cukrem i cukrem waniliowym; następnie dodać aromat pomarańczowy, skórkę z pomarańczy;drożdże rozpuścić w pozostałym ciepłym mleku;wszystko razem wymieszać w dużej misce, dodając resztę mąki i zaczyn drożdżowy; dobrze wyrobić i odstawić w ciepłe miejsce; po krótkim czasie formować kulki, włożyć nadzienie, zlepić i położyć do wyrośnięcia; smażyć kilka minut po każdej ze stron; ostudzone pączki udekorować polewą Nadzienie ajerkoniakowe: 4 jajka

300 g cukru pudru

400 ml mleka

1 laska wanilii

250 ml likieru jajecznego

w głębokim naczyniu utrzeć jajka z cukrem pudrem na puszystą, białą masę ;mleko zagotować z laską wanilii i lekko schłodzić ;do naczynia z gotową masą jajeczną wlewać powoli mleko, cały czas ubijając ;kiedy składniki dokładnie się połączą, masę odstawić do schłodzenia ;do zimnej masy wlać likier jajeczny, delikatnie wymieszać Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na sypki chrust Składniki: 600 g mąki

14 jajek

60 g masła

130 ml śmietany

5 g soli

5 g spirytusu

2 kg smalcu do smażenia Sposób przygotowania:

wszystkie składniki dokładnie wymieszać i zagnieść ciasto;odstawić na 2 godz. do lodówki; rozwałkować na stolnicy i smażyć w głębokim tłuszczu;gotowe faworki przysypać cukrem pudrem wymieszanym z cukrem waniliowym Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na paluszki chrustowe Składniki: 6 żółtek

2 łyżki śmietany

1 łyżka masła

1 łyżka octu

2 szklanki mąki

1/2 łyżeczki sody

cukier puder z utłuczoną wanilią

smalec

Sposób przygotowania:

na stolnicę wysypać mąkę z sodą, zrobić dołek i wbić do niego żółtka wlać śmietanę, ocet, dodać masło i cukier puder wyrobić gładkie ciasto wybić dobrze wałkiem, po czym z małych porcji ciasta robić cieniutkie wałeczki różnej długości, kłaść je na rozgrzany smalec, smażyć jak chrust po wyjęciu i osączeniu posypać cukrem pudrem z wanilią

Przepis nadesłała pani Andżelika Chachlowska z Brzeska

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na róże karnawałowe Składniki: 6 żółtek

2 szklanki mąki

2/3 szklanki śmietany

1 łyżka masła

1 łyżeczka cukru

1 kieliszek rumu

1 białko

2 kostki smalcu

1 szklanka cukru pudru do dekoracji

domowa konfitura Sposób przygotowania:

z żółtek, mąki, śmietany, cukru, łyżeczki masła i alkoholu zagnieść pulchne ciasto cienko rozwałkować i wycinać krążki o trzech różnych średnicach: np. 5 cm, 4 cm, 3 cm każdy krążek naciąć od brzegu na ok. 1 cm w pięciu miejscach środki posmarować białkiem i układać jeden na drugim od największego do najmniejszego, na środku przyciskając palcem, aby się skleiły Różyczki smażyć w głębokim tłuszczu, aż nabiorą złotego koloru osączyć i przełożyć na talerz posypać cukrem pudrem, na środku ozdobić konfiturą

Przepis nadesłała pani Maria Jasińska z Krakowa

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na pączki pieczone z miodem i orzechami Składniki: 500 g mąki

50 g drożdży

40 g cukru

1 szklanka śmietanki kremowej

4-5 żółtek

200 g masła

1 szklanka miodu naturalnego

1/2 szklanki posiekanych orzechów włoskich

tłuszcz do smażenia

sól

Sposób przygotowania:

mąkę przesiać drożdże rozetrzeć z cukrem, kilkoma łyżkami śmietanki i łyżką mąki, pozostawić do wyrośnięcia potem połączyć z ubitą śmietanką, żółtkami i mąką, dokładnie wyrobić, dodając pod koniec roztopione masło i sól, pozostawić do wyrośnięcia następnie podzielić na porcje o wadze ok. 50 g, uformować kule, ułożyć na stolnicy posypanej mąką, przykryć serwetką i pozostawić do wyrośnięcia wyrośnięte pączki ułożyć w odstępach na blasze wysmarowanej tłuszczem i upiec w gorącym piekarniku upieczone polać miodem i posypać posiekanymi orzechami

Przepis nadesłała pani Katarzyna Lokocz z Bytomia

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na pączki angielskie Składniki: 1 twarożek homogenizowany

3 jajka

1 szklanka mąki

1 łyżeczka proszku do pieczenia

1 cukier waniliowy

1/2 kg tłuszczu do smażenia Sposób przygotowania:

twarożek włożyć do miski, dodać jajka i bardzo starannie wyrobić na jednolitą masę dosypać mąkę razem z proszkiem i odrobiną soli, wymieszać od razu kłaść małą łyżeczką w gorącym tłuszczu porcje ciasta kiedy się zrumienią, odwracać je na drugą stronę wyjmować na półmisek, a gdy ociekną nieco z tłuszczu, posypać cukrem pudrem zmieszanym z cukrem waniliowym

Przepis nadesłała pani Zofia Jaśkowiak z Leszna Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na pączkowe obwarzanki Składniki: 250 g waniliowego serka homogenizowanego

2 szklanki mąki

1 jajko

mały proszek do pieczenia

sól

cukier puder

olej

Sposób przygotowania:

mąkę połączyć ze szczyptą soli, dodać serek, jajko wyrobić jednolite elastyczne ciasto rozwałkować na grubość 2 cm i wykroić szklanką kółka, a w ich środku robić spore dziurki smażyć na złoty kolor w głębokim tłuszczu podawać posypane cukrem pudrem

Przepis nadesłała pani Danuta Grzywna z Dorohuska

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na eklery Składniki: 200 g wody

100 g masła

200 g mąki

6 jaj Krem: 1/2 l śmietany 36-proc.

15 g cukru pudru

15 g cukru waniliowego Sposób przygotowania:

masło zagotować z wodą i szczyptą soli do gotującego się roztworu dosypać mąkę i ją zaparzać do momentu, aż będzie odstawać od naczynia ciasto ostudzić i wbijać do niego po jednym jajku, cały czas wyrabiając, aż ciasto będzie trzymać się łyżki z gotowej masy wyciskać paski na wysmarowaną tłuszczem blachę piec ok. 30 min w piekarniku rozgrzanym do 180 st. C przygotować krem: ubić schłodzoną śmietanę z cukrem pudrem i cukrem waniliowym na sztywno nadziewać nią przekrojone na pół eklerki z wierzchu ozdobić je roztopioną w kąpieli wodnej czekoladą

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na pączki wiedeńskie Składniki: 500 g mąki

40 g drożdży

6 żółtek

100 g masła

100 g cukru pudru

250 ml mleka

15 ml wódki

1 pomarańcza, esencja rumowa

dżem morelowy, tłuszcz do smażenia Sposób przygotowania:

drożdże, letnie mleko, 4 łyżki mąki oraz 1 łyżkę cukru wymieszać i pozostawić do wyrośnięcia żółtka ze szczyptą soli utrzeć z cukrem, dodać resztę mąki i zaczyn drożdżowy wyrobić dodać rozpuszczone, ostudzone masło i wyrabiać jeszcze 10 min, dodając wódkę, otartą skórkę z pomarańczy i kilka kropel esencji rumowej pozostawić do wyrośnięcia kiedy ciasto podwoi objętość, rozwałkować je na grubość 1 cm, wykrawać szklanką, nadziewać dżemem morelowym, zlepić po dwa krążki i wykroić jeszcze raz szklanką układać na pergaminie i pozostawić do wyrośnięcia smażyć w głębokim tłuszczu na wolnym ogniu z obu stron

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na pączki orzechowe w sosie czekoladowym Składniki: 500 g mąki

150 ml mleka

15 g drożdży

160 g cukru

100 g orzechów laskowych

100 g masła

5 ml esencji waniliowej

cukier puder

tłuszcz do smażenia Sos czekoladowy: 200 ml śmietanki 36-proc.

200 g ciemnej czekolady Sposób przygotowania:

w ciepłym mleku rozetrzeć drożdże z łyżką cukru orzechy drobno posiekać, wymieszać z mąką i resztą cukru dodać rozczyn, roztopione masło i esencję waniliową wyrobić ciasto przykryć i odstawić do wyrośnięcia następnie rozwałkować ciasto na grubość 1 cm i wycinać foremką dowolne kształty, np. serca tak przygotowane pączki pozostawić do ponownego wyrośnięcia przygotować sos czekoladowy: w rondelku podgrzać śmietanę, dodać pokruszoną czekoladę mieszać aż do powstania gładkiego, lśniącego sosu pączki smażyć w głębokim tłuszczu podawać polane sosem czekoladowym i obficie posypane cukrem pudrem

Przepisy na Tłusty Czwartek | Przepis na pączki hiszpańskie Składniki: 400 g mąki

200 g masła

250 ml wody

8 jajek

szczypta soli

tłuszcz do smażenia Glazura: 200 g cukru pudru

20 ml soku z cytryny

2-3 łyżki gorącej wody Sposób przygotowania:

zagotować szklankę wody z masłem i szczyptą soli na wrzątek wsypać przesianą mąkę, cały czas energicznie mieszając ucierać ciasto, aż będzie gładkie i zacznie odstawać od ścianek garnka ostudzić ciasto zmiksować z wbijanymi kolejno jajkami przełożyć do rękawa cukierniczego na pergamin wycisnąć kółka ciasta o średnicy 7 cm partiami wkładać pączki do mocno rozgrzanego tłuszczu smażyć 4-5 min z każdej strony wyjąć, osączyć na ręczniku papierowym cukier puder utrzeć z 2-3 łyżkami wrzątku i sokiem glazurą posmarować pączki