Tłum migrantów na lotnisku w Mińsku. "Powrót do domu to jedyna szansa na wydostanie się z pułapki"

Lotnisko w Mińsku jest oblegane przez migrantów z Bliskiego Wschodu, którzy chcą wrócić do domów. Tylko w ostatnich dniach odbyo się co najmniej kilkanaście lotów do krajów arabskich.

Migranci sprowadzeni przez reżim Łukaszenki na Białoruś "widzą, że droga na Zachód jest zamknięta. Powrót do domu to jedyna szansa na wydostanie się z pułapki białoruskich służb" – komentuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.