Timelapse 4D, czyli największa aktualizacja Google Earth od lat. Jak zmieniła się Ziemia w ciągu blisko 4 dekad?

Gdy zaczęliśmy przyglądać się temu, co dzieje się na Ziemi, zorientowaliśmy się, że mamy do czynienia z pięcioma istotnymi kwestiami - zmianami w zalesieniu, rozwojem miast, wzrostem temperatur, źródłami energii i delikatnym pięknem naszego świata. Google Earth zabierze Was na wycieczkę z przewodnikiem pozwalającą lepiej zrozumieć zmiany na Ziemi i sposób, w jaki ludzie ich doświadczają.