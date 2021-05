TikTok challenge omal nie zakończył się dla dziewczyny śmiercią. 13-latka walczy o życie w szpitalu. Co się stało?

13-letnia dziewczynka ze stanu Oregon w USA trafiła do szpitala po tym, jak doznała poważnych oparzeń podczas próby udziału w TikTok challenge - informuje The New York Post.

Destini Crane z Portland przyniosła świecę, zapalniczkę i alkohol do łazienki, aby spróbować nagrać popularną scenę, w której ktoś używa łatwopalnego płynu by na lustrze narysować jakiś kształt a następnie zapalić go - poinformowała w sobotę ABC News.