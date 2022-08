Thomas Dahne (Wisła Płock): Nie jestem gościem, który tylko szwenda się po galeriach

Jak to w ogóle się stało, że znalazłeś się w Wiśle Płock?

To moja świadoma decyzja. Miałem możliwość zostać w Finlandii. Zdobyliśmy mistrzostwo i mój zespół będzie teraz grał w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. To fajna opcja, ale w gruncie rzeczy oznaczałaby, że dla tych dwóch eliminacyjnych meczów spędziłbym kolejny rok w słabej lidze. Bo szczerze mówiąc nie wierzę, że udałoby się nam awansować do kolejnej rundy. Ja potrzebowałem czegoś więcej. Trudniejszych rywali nie od święta, ale na co dzień. Tego szukam właśnie w Polsce, bo tutaj futbol jest na wyższym poziomie.

Finowie mają inne podeście do futbolu?

W Finlandii piłka nożna nie jest popularna. Dużo większym zainteresowaniem cieszą się hokej czy wszelkie inne sporty zimowe. Oczywiście, futbol także ma swoich kibiców, jednak jest ich już dużo mniej. Mniejsza publiczność i pieniądze muszą przekładać się na jakość ligi. Gdy tam przychodziłem zdawałem sobie sprawę z tego, że gra nie będzie na najwyższym poziomie. Wówczas mi to nie przeszkadzało. Zależało mi na regularnej grze i zdobyciu doświadczenia. Osiągnąłem swój cel, dlatego postanowiłem ruszyć dalej.