The Voice Senior 2021: W finale zaśpiewają Siostry Szydłowskie, laureatki pierwszej edycji The Voice Senior. Panie mają już płytę [WIDEO]

Krystian Ochman, zwycięzca The Voice of Poland 2020, chciał być astronautą, piłkarzem i... kim jeszcze? Czego słucha? Kiedy płyta? [WIDEO]

Krystian Ochman przebojem wdarł się do naszego show biznesu wygrywając The Voice of Poland. Artysta zauroczył widzów i jurorów tego talent-show swoim głosem, skromnością i naturalnością porównywalną z tą z czasów początków kariery Dawida Podsiadło. Wiele swoich tajemnic Krystian Ochman zdradza w programie "muzotok".