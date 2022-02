"The Voice Kids". Piąta edycja już pod koniec lutego w TVP2! Kto zasiądzie w jury dziecięcego talent show?

Z każdą kolejną edycją, dzięki uczestnikom „The Voice Kids”, polska scena muzyczna nabiera młodzieńczych rumieńców. W najnowszej edycji programu, który widzowie będą mogli oglądać od 26 lutego w każdą sobotę w telewizyjnej Dwójce, zobaczymy nieodkryte jeszcze muzyczne perełki w wieku 8-14 lat.

Podczas pierwszego etapu - Przesłuchań w Ciemno, na scenie wystąpi ponad 70 charyzmatycznych wykonawców, którzy mimo młodego wieku potrafią skraść serca i porwać tłumy. Do Bitew przejdzie 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera. Sześcioro uczestników z każdego teamu zaśpiewa ponownie w Sing Off, a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału, gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji „The Voice Kids” i 50 tysięcy złotych.

Najnowsza edycja będzie wyjątkowa nie tylko pod względem głosów, które usłyszmy. Trenerzy nie ukrywają, że piąta odsłona „The Voice Kids” jest dla nich najważniejszym egzaminem, w którym każdy chce otrzymać najwyższą notę.