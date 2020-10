The Sero: niecodzienny telewizor z ekranem tak jak chcesz. Raz w pionie raz w poziomie

Na polskim rynku pojawia się The Sero, niecodzienny telewizor Samsunga, który miał światową premierę kilka miesięcy temu na Malcie.

Jest on skierowany głównie do młodych ludzi, którzy uwielbiają treści z portali społecznościowych na urządzeniach mobilnych.

Ale jest dostępny dla każdego, kto lubi nagrywać telefonami komórkami filmy, dużo ogląda na komórkach materiały z YouTube, przegląda portale społecznościowe i chciałby wykorzystywać do tego nie tylko mały ekran telefonów, ale również duży ekran telewizorów.

Taki jest The Sero, 43-calowy telewizor z mechanicznym silniczkiem, który obraca ekran w zależności od naszych potrzeb.

Jego 60-watowe głośniki zapewniają idealne nagłośnienie naszego pokoju i co ważne, The Sero . współpracuje z telefonami z systemem Android, jak i IOS, a więc z produktami Apple”a.

Obrotowy ekran umożliwia zmianę orientacji z pionowej na poziomą i odwrotnie. Wystarczy dotknąć smartfonem Samsung obudowy The Sero, aby połączyć oba urządzenia.

Gdy przeglądamy filmy na smartfonie z YouTube w poziomie, ekran będzie także w takim położeniu.

Gdy znajdzie się w pionie – telewizor automatycznie zmieni położenie i będzie kopią ekranu smartfona.

Dzięki tej opcji na ekranie telewizora możemy przeglądać zdjęcia, serwisy społecznościowe i oglądać filmy zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Jeśli chcemy obejrzeć obraz w poziomie, przekręcamy komórkę o 90 stopni, a w ślad za nią telewizor obróci się o 90 stopni, przechodząc w takie położenie, w jakim usytuowany jest telefon.

Kiedy nie oglądamy filmów czy treści ze smartfona, można The Sero przekształcić w stylowy dodatek. Do wyboru jest 5 trybów portretowych do wyświetlenia w orientacji pionowej: Plakat, Zegar, Moje Zdjęcie, Ściana Dźwięku lub Kinografika,

The Sero to jedyny telewizor pozwalający oglądać obraz w trybie pełnoekranowym w orientacji pionowej, a twórcą unikalnego rozwiązania jest Jihoon_lee. Po koreański sero znaczy pionowy i nowy.