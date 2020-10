Testy odpornościowe na koronawirusa. Takich testów jeszcze w Polsce nie było

Jerzy Brzęczek przeszedł kolejny test na obecność koronawirusa. Wkrótce dołączy do reprezentacji Polski?

Jerzy Brzęczek wreszcie uzyskał negatywny wynik testu na koronawirusa. Jeśli powtórzy się w ponownym badaniu, to selekcjoner reprezentacji Polski dołączy do kadry, która w Sopocie przygotowuje się do meczów Ligi Narodów i towarzyskiego.