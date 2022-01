Testy na COVID-19 w aptekach. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej: Testuje "aż", a nie "zaledwie" 140 aptek Małgorzata Puzyr

Apteka, pandemia koronawirusa, zdjęcie ilustracyjne fot. karolina misztal / polska press/dziennik baltycki

Biorąc pod uwagę to, jak mało mieliśmy czasu na przygotowanie aptek do testowania pacjentów pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, to dotychczas "aż" 140 aptek, a nie "zaledwie", 140 podjęło się tego. To jak z budzeniem słonia - powiedział w TVN24 wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków.