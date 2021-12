Test nie wystarczy. W tym kraju niezaszczepieni nie będą mogli chodzić do pracy

„Ta zmiana pomoże chronić niezaszczepione osoby i stworzyć bezpieczniejsze miejsca pracy dla wszystkich" – uzasadniło tę decyzję singapurskie ministerstwo zdrowia w komunikacie, cytowanym przez stację CNA.

Dwie dawki szczepionek przeciw COVID-19 przyjęło w Singapurze już 96 proc. osób zakwalifikowanych do szczepień, czyli będących w wieku 12 lat i starszych. Odpowiada to 87 proc. całej ludności kraju - wynika z oficjalnych danych.

Resort zdrowia informował w październiku, że w 2022 roku osoby niezaszczepione nie będą miały wstępu do miejsc pracy, chyba że na podstawie ujemnego wyniku testu. Z tej możliwości jednak zrezygnowano „po analizie i dyskusjach z partnerami” – podano.

Zgodnie z tą decyzją osoby niezaszczepione nie będą mogły przychodzić do pracy od 15 stycznia. Ci, którzy przyjęli tylko jedną dawkę szczepionki, będą początkowo wpuszczani do miejsc pracy na podstawie ujemnego testu, ale do końca stycznia powinni przyjąć drugą dawkę.